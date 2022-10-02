Москва, , 03:05 — REGNUM Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова приняла решение покинуть группу тренера Этери Тутберидзе. Спортсменку теперь будет тренировать Светлана Соколовская, пишут СМИ.

Александра Трусова David W. Carmichael

«Я не понимаю данное решение. Она пошла туда, где (Марк) Кондратюк. После Тутберидзе Соколовская ей ничем не поможет»— цитирует ТАСС слова заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.

Отметим, в 2020 году Трусова уже покидала группу Тутберидзе и тренировалось в академии «Ангелы Плющенко», однако спустя время снова вернулась к тренеру, под чьим руководством стала чемпионкой мира среди юниоров, бронзовым призером взрослого чемпионата Европы и призёром Олимпиады 2022 года.