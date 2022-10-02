Херсон, , 01:50 — REGNUM В Херсоне прогремела серия взрывов. Предположительно, произошло срабатывание системы ПВО (противовоздушной обороны).

По данным ТАСС, произошло не менее пяти взрывов. Следов от ракет видно не было, однако звук взрывов был отчетливо слышен. В здании содрогались стены.

В свою очередь, РИА Новости сообщает о семи взрывах, также уточняется, что следов работы ПВО в небе над городом не замечено.

Официального подтверждения запуска ракет ПВО пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли семь мирных жителей. Еще девять человек получили ранения.

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