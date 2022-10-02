Москва, , 01:26 — REGNUM Прощание с Заслуженным артистом России Борисом Моисеевым состоится 2 октября, в воскресенье, в траурном зале Троекуровского кладбища. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Борис Моисеев Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным издания, прощание начнется в 12:00 мск. После этого артист будет похоронен на 21 участке Троекуровского кладбища.

ИА REGNUM напоминает, эстрадный певец и хореограф Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Артист был обнаружен мёртвым в своей квартире на Краснопролетарской улице. Около десяти лет назад он перенес инсульт, после чего не появлялся на публике, а о его состоянии было известно крайне мало.

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