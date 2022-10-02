Москва, , 01:14 — REGNUM Погода, больше характерная для ноября, с ранними морозами, ожидается до 3–4 октября в Новосибирской, Иркутской областях, Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, в Тыве и Бурятии. Об этом сообщил 1 октября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Заморозки. Осень. Роза Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как уточнил метеоролог, начало октября будет «суперхолодным» и соответствовать погоде, больше характерной для ноября в Тыве, Новосибирской области, Алтайском, Красноярском краях, Иркутской области. До 3 октября включительно температура воздуха здесь опустится ниже климатической нормы на 6-10 градусов, а в Тыве — до 12 градусов.

В Забайкальском крае и Бурятии ноябрьская холодная погода продержится на день дольше — до 4 октября. Температура воздуха во всех указанных регионах будет опускаться до — 8…-15 градусов.

«Это не зима еще, конечно, но внушительно», — указал Вильфанд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд, в октябре в большинстве регионов России среднемесячная температура ожидается в пределах климатической нормы, но в ряде территорий она превысит её.

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