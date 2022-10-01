Париж, 2 октября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Дизель-электрическую субмарину «Новороссийск» и буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе сопроводили ВМС Франции. Об этом сообщает морская префектура региона Атлантика.

Иван Шилов ИА REGNUM Подлодка

«29 сентября многоцелевой фрегат (FREMM) ВМС Франции Normandie и его вертолет Caiman в тесном сотрудничестве с нашими европейскими партнерами сопроводили российскую субмарину «Новороссийск» и российский буксир «Сергей Балк» в Бискайском заливе», — говорится в сообщении префектуры в Twitter.

Сообщение сопровождается фотографиями подлодки России. Подробности о курсе следования сил ВМС Франции не уточняются.