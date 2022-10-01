Флорида, США, 2 октября, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Как минимум 77 человек стали жертвами урагана «Иэн» в американском штате Флорида. Об этом 1 октября сообщила телекомпания NBC.

U.S. Air Force Ураган

Гибель 77 человек подтверждена официально властями штата. Поисково-спасательная операция продолжается.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, ураган четвёртой категории «Иэн» ослаб до тропического шторма, но затем порывы ветра в его эпицентре снова усилились до 33 м/сек.

Без энергоснабжения в штате остаются более 1,1 млн пользователей, по словам губернатора Флориды Рона Десантиса, на восстановление инфраструктуры и зданий, пострадавших от удара стихии, могут понадобиться годы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента США Джозефа Байдена, ураган «Иэн» может стать самым разрушительным в истории страны.