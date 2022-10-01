Сочи, Краснодарский край, 2 октября, 2022, 01:15 — ИА Регнум. Вторые летние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» 2 октября стартуют в Сочи, сообщает городская администрация.

kremlin.ru Российские паралимпийцы

В рамках игр паралимпийцы разыграют 436 комплектов наград. В программу соревнований в том числе вошли легкая атлетика, плавание, настольный теннис, стрельба из лука, паратхэквондо, фехтование на колясках, футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, а также шашки и шахматы.

Отмечается, что решение о проведении игр было принято после того, как Международный паралимпийский комитет заявил о недопуске спортсменов из России к зимней Паралимпиаде в Пекине. По словам главы Паралимпийского комитета России Павла Рожкова, соревнования станут одними из наиболее масштабных среди паралимпийцев в стране. Участие в них примут более 1800 человек.

Соревнования завершатся 8 октября. Церемония закрытия состоится в спортивном центре «Юг-Спорт».