Горловка, ДНР, 2 октября, 2022, 00:23 — ИА Регнум. До четырёх человек возросло число погибших в результате обстрелов города Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны киевских карателей. Об этом 1 октября сообщил мэр города Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

Как уточнил мэр Горловки, в результате обстрела киевских боевиков в посёлке Бахмутка Никитовского района погибли трое мирных граждан. Всего от рук ВСУ погибли четыре горловчанина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате артобстрела города Горловки киевскими карателями погибла женщина.