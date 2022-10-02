2 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 09:33 — REGNUM Информация, согласно которой Российской Федерации не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), стала поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 2 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Самолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Штаб-квартира организации располагается в Монреале (Канада). Голосование по членству в ИКАО проходит среди 36 государств, которые делятся на три группы. В первой группе, помимо России, числятся десять других стран, а именно: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.

«Само собой. Сейчас будут делать всё, что угодно, лишь бы Россию как-то отстранить от мировой общественности», — считает Агапит Б.

Многие пользователи даже и не сомневались в том, что Россию будут выдавливать из всевозможных международных организаций.

«От ООН ничего другого и нельзя было ожидать. Но Россия и такое переживет. ИКАО — не самая большая потеря», — указывает Маркел Д.

Некоторые комментаторы уверены, что всё это является американской стратегией по изоляции Российской Федерации. Граждане уверены, что на ИКАО потери России не закончатся, нам предстоит вынести ещё много ударов.

«В совете — США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия. Ничего удивительного, что такое решение было вынесено. Коалиция США пока побеждает. Заковыка вся в том, что все международные организации создавались США и Россию теперь будут пинать отовсюду», — поделилась своим мнением Людмила К.

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Часть людей впала в уныние, глядя, как Россию раз за разом публично унижают на самом высоком международном уровне.

«Есть хоть где-то, где мы выигрываем?» — спрашивает Макс Ф.

«Уже кто только о нас ноги не вытер. Тошно уже становится», — пишет Мария В.

Ряд пользователей указывает на то, что ИКАО — стародавняя боль России, которая имела проблемы с этой организацией ещё во времена Советского Союза.

«Мало кого волнует, что такое ИКАО. Всем ближе полёты, стоимость билетов и безопасность. Эта организация всегда ставила палки в колеса гражданской авиации СССР непомерными требованиями к советским авиалайнерам, прощая всё западным. Кстати, единственным лайнером СССР прошедшим полнейшую сертификацию ИКАО был Як-42, остальные по многим параметрам и требованиям не соответствовали. По согласованию стран летали только ИЛ-62, а потом ИЛ-86», — напомнил Игорь У.

Самолёт Як-42 Pavel Adzhigildaev

Нашлись и те, кто уверены, что ИКАО является результатом политики российских элит, ориентированной на вхожденчество в западный мир и прислужничество перед американскими хозяевами.

«Кто вообще дал право каким-то там ИКАО решать, состоять там России или нет? Мне кажется, что такое решение приняли в Москве в надежде, что Америка нас полюбит и пустит в свои институты. Предательская российская элита сделала своё чёрное дело, и теперь нам предстоит десятки лет выплывать из этого болота, если сможем, конечно», — отметил Николай К.

Напомним, 1 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Российской Федерации не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации.