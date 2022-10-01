Макеевка, ДНР, 1 октября 2022, 23:43 — REGNUM Представители ВСУ вновь обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:30 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Донецк натовскими снарядами.