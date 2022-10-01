Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат работать над возвращением в страну осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил 1 октября высокопоставленный представитель американской администрации.

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«Мы продолжим работать, пока Пол Уилан, Бриттни Грайнер и другие американцы, ставшие заложниками или неправомерно удерживаемые за рубежом, не вернутся домой», — цитирует ТАСС представителя администрации США.

Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что пришедшие на встречу с президентом США Джо Байденом родственники осуждённых в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений.

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