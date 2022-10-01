Вашингтон, 1 октября 2022, 23:23 — REGNUM Соединенные Штаты продолжат работать над возвращением в страну осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, заявил 1 октября высокопоставленный представитель американской администрации.
Напомним, ранее телеканал CNN сообщил, что пришедшие на встречу с президентом США Джо Байденом родственники осуждённых в России американцев не смогли получить от Белого дома внятных объяснений.
Читайте также: CNN: Белый дом не смог объяснить родным Уилана и Грайнер условия по обмену