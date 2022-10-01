Вашингтон, 1 октября, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты осуждают произошедший в Буркина-Фасо государственный переворот, говорится в распространенном заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

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«Мы присоединяемся к нашим партнерам в ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки), Африканском союзе и Европейском союзе в осуждении этих действий и продолжающегося насилия, которые ставят под угрозу согласованное время возвращения демократически избранного гражданского правительства», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября группа военных совершила в Буркина-Фасо государственный переворот и отстранила от власти президента Поля-Анри Сандаого Дамибу.

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