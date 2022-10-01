Донецк, , 23:02 — REGNUM Город Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:18 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Куйбышевский, Киевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 мм; 22:45 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм; 22:49 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в республике за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли семь мирных жителей.