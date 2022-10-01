Москва, , 22:51 — REGNUM Председательствующая в Совбезе ООН Франция на заседании 30 сентября устроила скандал, не дав выступить с комментариями официальному представителю Газпрома Сергею Куприянову. Об этом 1 октября сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Дмитрий Полянский Un.org

По его словам, постпред Франции Николя де Ривьер, «сорвавшись из-за неубедительности критики» западного лагеря в отношении российских подходов, в нарушение норм и практик Совета безопасности не позволил приглашенному на мероприятие представителю Газпрома ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес российской госкорпорации.

«Поступив так, французское председательство полностью себя изобличило, ведь ранее на всех этапах призывы к диалогу и к учёту чужого мнения были визитной карточкой французов в СБ», — написал он в телеграм-канале.

Полянский добавил, что как только дошло до дела, все свелось к «банальной попытке заткнуть рот докладчику», добавил Полянский.

«То, что Сергей не смог сказать, мы разместили в соцсетях Постпредства», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в Совбезе ООН по инициативе России прошло заседание по поводу диверсий на «Северный потоках». В качестве докладчика выступил Куприянов, однако в конце заседания французская сторона не дала ему сделать ряд комментариев к услышанному на заседании.