Вашингтон, 1 октября, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Обрушившийся на Флориду ураган «Иэн» может стать одним из самых разрушительных в истории Соединённых Штатов, сообщил 1 октября президент США Джо Байден.

Ibtimes.com Джо Байден

«Мы начинаем оценивать масштабы разрушений во Флориде, которые, вероятно, могут стать одними из самых страшных в истории страны», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв урагана «Иэн» во Флориде выросло до 45 человек, ещё сотни тысяч остаются без света.

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