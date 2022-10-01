Донецк, , 22:31 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ погибли семь мирных жителей. Об этом 1 октября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате преступных действий… боевиков сегодня (1 октября) на территории ДНР погибли семь мирных жителей, ещё девять получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Макеевку натовскими снарядами.