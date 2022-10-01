Энергодар, Запорожская область, 1 октября, 2022, 22:26 — ИА Регнум. Один из выпущенных ВСУ по Энергодару снарядов попал в отводящую трубу тепловой электростанции, расположенной примерно в километре от Запорожской АЭС. Об этом 1 октября заявил глава города Александр Волга в эфире «Соловьев Live».

DENAMAX Энергодар. Станция АЭС

«С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ после проведения референдумов резко увеличили число артобстрелов Энергодара в Запорожской области.

Читайте также: ВСУ увеличили интенсивность артобстрелов Энергодара — Рогов