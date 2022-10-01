Вашингтон, 1 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. Семеро граждан США, которых освободили из-под стражи в Венесуэле, возвращаются на родину. Об этом 1 октября сообщил президент США Джо Байден, заявление которого распространил Белый дом.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

По его словам, граждане США, которые содержались под стражей незаконно, в ближайшее время воссоединятся со своими семьями.

Как передавало ИА REGNUM, 20 сентября американский президент Джо Байден заявил журналистам, что рекордные значения нелегальной миграции в США якобы вызваны растущим потоком беженцев из Венесуэлы, Кубы и Никарагуа.