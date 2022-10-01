Лейпциг, Германия, , 21:44 — REGNUM 1 октября в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» под руководство Марко Розе одержал крупную победу над «Бохумом». Матч 8-го тура немецкой Бундеслиги 2022/23 завершился со счетом 4:0.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе «быков» отметились Тимо Вернер (15’, 53’) и Кристофер Нкунку (23’ пенальти, 85’). Желтые карточки получили Данило Соарес и Яннес-Килиан Хорн. На матче работала бригада арбитров во главе с Флорианом Бадштюбнером.

На данный момент «Ред Булл Лейпциг» с тремя победами и 11-ю набранными очками занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Бохум», набрав лишь одно очко, располагается на последней позиции.