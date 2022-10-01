Донецк, , 21:42 — REGNUM Кировский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:13 — населенный пункт Нетайлово — населенный пункт Донецк (Кировский, Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 19:20 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Зайцево из артиллерии.