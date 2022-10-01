Милан, Италия, , 21:41 — REGNUM 1 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Интер» в центральном матче восьмого тура итальянской Серии А 2022/23 потерпел поражение от римской «Ромы» со счетом 1:2.

ФК «Рома» Asroma.com

Первый мяч на 30-й минуте встречи забил 24-летний защитник сборной Италии Федерико Димарко — 1:0. Через девять минут Пауло Дибала восстановил равновесие в счете, замкнув передачу Леонардо Спинаццолы — 1:1. На 75-й минуте английский защитник Крис Смоллинг впервые вывел «волков» вперед – 1:2.

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, Думфрис (Белланова, 81’), Ачерби, Димарко (Карбони, 88’), Шкриниар, Бастони (Госенс, 81’), Асллани (Мхитарян, 77’), Чалханоглу (Корреа, 78’), Барелла, Мартинес, Джеко.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Челик, Манчини, Спинаццола, Кристанте, Пеллегрини (Камара, 81’), Матич, Дзаньоло (Белотти, 86’), Дибала (Абрахам, 58’).