Москва, 1 октября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей международного фестиваля «Москва встречает друзей», соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Приветствую вас на XIX Международном фестивале «Москва встречает друзей». Ваш замечательный проект, реализуемый Благотворительным фондом Владимира Спивакова, на протяжении многих лет объединяет на творческих площадках столицы талантливых ребят, дарит им прекрасную возможность познакомиться с достопримечательностями города, посетить концерты, театры, музеи, выставки», — говорится в телеграмме.

Российский лидер добавил, что юные музыканты, вокалисты, художники и танцоры сами смогут продемонстрировать свои способности, а также пообщаться с известными мастерами и обрести верных товарищей и друзей.