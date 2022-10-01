Москва, , 21:38 — REGNUM Московский «Локомотив» в матче 11-го тура чемпионата России по футболу потерпел поражение от «Урала» из Екатеринбурга. Встреча, проходившая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:4.

ФК «Локомотив» Logo-football.ru

Забитыми мячам в составе гостей отметились Алексей Каштанов (7’), Александр Юшин (Лазарь Ранджелович, 41’), Лазарь Ранджелович (62’ Юрий Газинский) и Даниэль Мишкич. Голы «железнодорожников» забили Дмитрий Баринов (90+2’ Вильсон Изидор) и Иван Игнатьев (90+3’).

На 10-й минуте встречи защитник хозяев Максим Ненахов получил прямую красную карточку. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Варанцо Петросьян.

Состав команд:

«Локомотив»: Худяков, Магкеев (Мампаси, 70’), Едвай, Ненахов, Тикнизян, Марадишвили (Игнатьев, 65’), Керк (Митай, 46’), Миранчук (Баринов, 37’), Педриньо (Живоглядов, 65’), Карпукас, Изидор.

«Урал»: Помазун, Бегич, Гогличидзе, Эммерсон, Бевеев (Кулаков, 63’), Сиссе (Сунгатулин, 78’), Ранджелович (Железнов, 70’), Мишкич, Газинский, Юшин (Урунов, 70’), Каштанов (Влут, 63’).