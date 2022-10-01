Вашингтон, , 21:21 — REGNUM Изменения состояния президента США Джо Байдена за последние десять лет очень заметны, поведение американского лидера на публике ставит под сомнение возможность его переизбрания на выборах главы государства в 2024 году, считает колумнист The Washington Post Меган Макардл.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше… Это проблема для политика», — пишет обозреватель.

Она также отметила, что в ходе предвыборной кампании Байдена придётся встречаться с избирателями. Однако чем больше он будет выступать на публике, «тем больше к нему будет вопросов насчёт возраста», заключила Макардл.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года президент США Джо Байден в завершении своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) вновь попытался поприветствовать кого-то невидимого.

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