WP: поведение Байдена ставит под вопрос возможность его переизбрания
Вашингтон, 1 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Изменения состояния президента США Джо Байдена за последние десять лет очень заметны, поведение американского лидера на публике ставит под сомнение возможность его переизбрания на выборах главы государства в 2024 году, считает колумнист The Washington Post Меган Макардл.
Она также отметила, что в ходе предвыборной кампании Байдена придётся встречаться с избирателями. Однако чем больше он будет выступать на публике, «тем больше к нему будет вопросов насчёт возраста», заключила Макардл.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года президент США Джо Байден в завершении своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) вновь попытался поприветствовать кого-то невидимого.
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