Вашингтон, 1 октября, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Изменения состояния президента США Джо Байдена за последние десять лет очень заметны, поведение американского лидера на публике ставит под сомнение возможность его переизбрания на выборах главы государства в 2024 году, считает колумнист The Washington Post Меган Макардл.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Достаточно посмотреть видео десятилетней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше… Это проблема для политика», — пишет обозреватель.

Она также отметила, что в ходе предвыборной кампании Байдена придётся встречаться с избирателями. Однако чем больше он будет выступать на публике, «тем больше к нему будет вопросов насчёт возраста», заключила Макардл.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года президент США Джо Байден в завершении своей речи в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) вновь попытался поприветствовать кого-то невидимого.

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