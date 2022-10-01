Горловка, ДНР, , 21:17 — REGNUM В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ погибла мирная жительница. Об этом 1 октября сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

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«В результате… вооруженной агрессии погибла мирная жительница поселка Бахмутка Никитовского района города Горловки, — написал он. — Женщина получила ранения, несовместимые с жизнью, и скончалась в больнице».

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Горловку из артиллерии.