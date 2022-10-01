1 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили удивление, которое вызвало у Белого дома решение Киева подать ускоренную заявку на вступление в НАТО.

Артур Савин, , 21:52 — REGNUM Информация, согласно которой решение главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Киева в НАТО стало неожиданностью для администрации президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Джо Байден The White House

Отмечается, что в Белом доме знать не знали, что Киев вынашивает планы по ускоренному вступлению в Североатлантический альянс, поэтому видеоролик Зеленского о том, как он подписывает соответствующее прошение, стало для администрации американского президента полной неожиданностью.

«НАТО вчера это нацистское днище послала на три известные буквы, и Байден сегодня тоже», — считает Сергей С.

Многие пользователи отметили, что хозяева киевских нацистов не ожидали от своих подопечных таких резких и несогласованных решений.

«Да уж, Штаты действительно такой наглости от клоуна не ожидали. Они приказали воевать до последнего [жителя на территории бывш. УССР], а клоун захотел и хозяев на тот свет отправить», — отметил Роман Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что планы Запада никогда не заключались в том, чтобы сделать территорию бывшей УССР своей частью — они хотели только пользоваться её ресурсами, настраивая местное население против России.

«В НАТО сказали: «Вам пока не будет никакого НАТО, бейтесь до последнего [жителя на территории бывш. УССР]». В общем, Зелефюрер теперь вечный член в кандидаты то в ЕС, то в НАТО. С чем его искренне поздравляем», — написал Shady L.

«Зеленский все коленки уже затёр, бегая на ковёр к НАТО умолять их принять в свой состав», — пишет Наталья С.

Мечты Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Часть людей полагает, что в итоге попытка Зеленского по-быстрому устроить членство Киева в НАТО обернулось полным провалом с последующей потерей репутации.

«НАТО в ускоренном режиме послал Зеленского играть на рояле. Не было ещё в мировой истории такого позора руководителя страны. Зеля добился одного — за ним с уверенностью можно закрепить прозвище «Опущенный», — написала Вера Л.

Ряд пользователей указывает на то, что киевский режим не может рассчитывать ни на членство в НАТО, ни на вхождение в состав Европейского союза, поскольку является тем, чем является — злобным нацистским образованием с территориальными претензиями к своим соседям.

«Страну, которая имеет территориальные проблемы, в НАТО не берут. Тысячу раз Зеленскому объясняли. Всё равно, что об стену горох. Особенно не возьмут, если есть претензии к России, ведь альянс с русскими воевать не собирается. Это будет ядерный конец для всей планеты», — указывает Alexander K.

Нашлись и те, кто считает, что Зеленский рассчитал всё правильно, используя заранее бесперспективную подачу заявления для перебивки информационной повестки со стороны Российской Федерации.

«Зеленский и не планировал, что его заявку кто-то поддержит. Он всё сделал для того, чтобы перебить информационную повестку, которую возглавило возвращение республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. И, надо сказать, у него это получилось, по крайней мере для [жителей на территории бывш. УССР]», — поделился своим мнением Антон Ф.

Напомним, 1 октября издание Politico опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому решение главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Киева в НАТО стало неожиданностью для администрации президента Соединённых Штатов Америки Джозефа Байдена.