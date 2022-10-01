Москва, 1 октября 2022, 21:13 — REGNUM В рамках проекта «Добровольцы — хранители истории» Бессмертный полк России проводит в Москве обучающий семинар для участников Движения из разных регионов Российской Федерации. Семинар посвящен обучению и развитию навыков поиска информации об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей.
На семинаре представили методики работы с базами документов, которые помогут активистам Движения в регионах в поиске информации о героях своих земляков. В работе мероприятия принимают участие специалисты Бессмертного полка России, а также Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, военных комиссариатов Москвы и Московской области, управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества, ГБУ «Ритуал».
Он обратил внимание участников на то, что у каждого военнослужащего было много различных документов, поэтому начав с какой-то одной нити, найденной в архиве, можно размотать целую историю.
Также Игорь Нагаев обратил внимание, что у архива подписано соглашение с Бессмертным полком России, поэтому запросы, направленные от гражданско-патриотического движения, рассматриваются в приоритетном порядке в течение месяца. В то время, как ответ на стандартный запрос обычно дается в течение 3-6 месяцев.
Работа Движения налажена и с Государственным архивом Российской Федерации.
Напомним, что подать заявку на поиск информации о судьбе своего родственника в отдел по работе с обращениями граждан Бессмертного полка России можно по электронному адресу 1945poisk@polkrf.ru.
Заместитель начальника военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти, погибших при защите Отечества Алексей Трякин отметил, что сейчас есть много ведомств, занимающихся увековечением памяти героев Великой Отечественной войны, но нет единого регламентно-понятийного аппарата и списка захоронений бойцов, погибших в те годы. Представители Бессмертного полка России предложили объединить усилия по работе над таким единым реестром.
Семинар позволил наметить точки взаимодействия между разными ведомствами, дал участникам новые знания, которые были закреплены в практической части. По итогам работы все участники получили сертификаты.
Также в рамках семинара был дан старт всероссийскому флешмобу «Последний бой». Участники под руководством лауреата международных конкурсов, «Голоса Бессмертного полка России» Михаила Гаврилова исполнили одноименную песню, написанную членом Центрального штаба Бессмертного полка России Народным артистом России Михаилом Ножкиным.
Авторы флешмоба предлагают всем неравнодушным записывать собственное исполнение этой песни и выкладывать на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #последнийбой.