Москва, , 21:13 — REGNUM В рамках проекта «Добровольцы — хранители истории» Бессмертный полк России проводит в Москве обучающий семинар для участников Движения из разных регионов Российской Федерации. Семинар посвящен обучению и развитию навыков поиска информации об участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, узниках концлагерей.

Память ИА REGNUM

«Здесь собрались люди, которые занимаются непростой кропотливой работой — помогают гражданам установить фронтовую судьбу близких, найти следы в архивных документах, — отметила сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Госдумы РФ Елена Цунаева , — Война была страшной, потерь было много, поэтому требуются особые знания, особые умения для того, чтобы найти разрозненные крупицы информации ».

На семинаре представили методики работы с базами документов, которые помогут активистам Движения в регионах в поиске информации о героях своих земляков. В работе мероприятия принимают участие специалисты Бессмертного полка России, а также Центрального архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, военных комиссариатов Москвы и Московской области, управления по увековечению памяти погибших при защите Отечества, ГБУ «Ритуал».

«Если объединить все, что ищет каждый из нас — это «душа России», — заметил главный специалист отдела использования и публикации архивных документов Российского Государственного военного архива, член правления Центрального Совета Российского общества историков-архивистов Игорь Нагаев .

Он обратил внимание участников на то, что у каждого военнослужащего было много различных документов, поэтому начав с какой-то одной нити, найденной в архиве, можно размотать целую историю.

«В истории Великой Отечественной войны скрыта ДНК нашей страны», — считает он.

Также Игорь Нагаев обратил внимание, что у архива подписано соглашение с Бессмертным полком России, поэтому запросы, направленные от гражданско-патриотического движения, рассматриваются в приоритетном порядке в течение месяца. В то время, как ответ на стандартный запрос обычно дается в течение 3-6 месяцев.

Работа Движения налажена и с Государственным архивом Российской Федерации.

«Мы храним документы, в первую очередь, высших органов власти управления — Российской империи, СССР, РСФСР и Российской Федерации — всевозможных ведомств и агентств. Мы выполняем до 15-17 тысяч запросов в год, и только 10% процентов связаны с судьбами людей, прошедших Великую Отечественную войну», — рассказала участникам семинара начальник отдела научно-информационной и справочной работы Государственного архива РФ Ирина Байкова .

Напомним, что подать заявку на поиск информации о судьбе своего родственника в отдел по работе с обращениями граждан Бессмертного полка России можно по электронному адресу 1945poisk@polkrf.ru.

« Если у кого-то возникает вопрос, что в 1938 году призвали родственника, но не знаете, куда обратиться, то сначала необходимо в военкомат, либо в Российский государственный военный архив, и уже потом пойманную цепочку раскручивать у нас, — посоветовал участникам семинара начальник первого научно-исследовательского отдела Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации Андрей Тихонов , — Всего в архиве имеется на хранении 104 063 архивных единиц фонда — это каждая самостоятельная воинская часть. Ни один архивный документ Великой Отечественной войны не был уничтожен! ».

Заместитель начальника военно-мемориального отдела Департамента Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти, погибших при защите Отечества Алексей Трякин отметил, что сейчас есть много ведомств, занимающихся увековечением памяти героев Великой Отечественной войны, но нет единого регламентно-понятийного аппарата и списка захоронений бойцов, погибших в те годы. Представители Бессмертного полка России предложили объединить усилия по работе над таким единым реестром.

Семинар позволил наметить точки взаимодействия между разными ведомствами, дал участникам новые знания, которые были закреплены в практической части. По итогам работы все участники получили сертификаты.

Также в рамках семинара был дан старт всероссийскому флешмобу «Последний бой». Участники под руководством лауреата международных конкурсов, «Голоса Бессмертного полка России» Михаила Гаврилова исполнили одноименную песню, написанную членом Центрального штаба Бессмертного полка России Народным артистом России Михаилом Ножкиным.

«Это не случайно, потому что здесь собрались неравнодушные люди, которые помнят и хранят историю, которые занимаются очень сложной и трудоемкой работой по восстановлению судеб участников Великой Отечественной войны, — поделилась руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина , — Сегодня, когда в состав Российской Федерации вошли четыре новых субъекта, очень важно народу сплотиться, потому что сила России в ее единстве, и мы хотим поддержать всех участников специальной военной операции и приглашаем присоединиться к этому флешмобу всех. Впереди предстоит нам последний бой, который, как поется в песне, «трудный самый». Еще немного, еще чуть-чуть — и победа будет за нами!».

Авторы флешмоба предлагают всем неравнодушным записывать собственное исполнение этой песни и выкладывать на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #последнийбой.