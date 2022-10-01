Пекин, 1 октября, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Абсолютная зависимость стран Европы от США по вопросу проводимой политики в отношении России может стать причиной настоящей катастрофы не только для ЕС, но и для всего мира. Об этом пишет китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Это абсолютная трагедия для Европы, что её зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Россией», — пишет издание.

Отмечается, что отсутствие независимости в политическом курсе стран ЕС может обернуться дисбалансом геополитической ситуации.

Также автор публикации пишет, что страны Европы забыли о собственных экономических интересах в попытках бороться с «российской угрозой» под давлением США.

«Когда усугубился конфликт, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту — Европа является очередным куском мяса на разделочной доске США», — заключил автор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg отметил, что введенные странами Запада многочисленные санкции против России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

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