Горловка, ДНР, , 20:47 — REGNUM Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:40 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Горловка (Никитовский р-н): выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Зайцево из артиллерии.