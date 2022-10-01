1 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:12 — REGNUM Указ главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского, отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы и осенний призыв, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ, подписанный Зеленским, говорит о том, что срочники, чей срок службы истекал в октябре–декабре 2022 года, уйдут в запас «не раньше объявления в установленном порядке демобилизации», при этом статья об осеннем призыве из указа исключена. В итоге военнослужащие, проходящие срочную службу в рядах киевской нацистской армии, попали в крайне бесперспективное положение, ведь они вернутся домой только тогда, когда этого пожелает Зеленский.

«Зеленский, пора завязывать с алкоголем и наркотиками, ты впал в безумие!» — обращается Елизавета З.

Многие пользователи считают, что Зеленский подсматривает хорошие решения у российского президента, но в связи со своей извращённой сущностью выворачивает их наизнанку.

«Только наш президент подписал приказ об отсрочке осеннего призыва и тут как тут этот наркоман со своими решением. Не знает, видимо, что сделать, чтобы ситуацию удержать. Вот и тырит хорошие идеи у своего оппонента. Только его это не спасёт, а народ [на территории бывш. УССР] скоро скажет своё слово», — уверена Олеся А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский осознал, что единственный способ достигать успехов на фронте для его армии — это бросать как можно больше человеческого ресурса, заваливая своего противника трупами.

«Зеленский в агонии. Киевским срочникам дембеля не выдают! Нацистскому диктатору нужно мясо. Больше мяса!» — считает Алексей О.

Часть людей полагает, что теперь военнослужащие, проходящие срочную службу на территории бывшей УССР, оказались самой поражённой в правах категорией местного населения.

«Срочники на [территории бывш. УССР] больше не военнослужащие, а просто рабы киевского неонацистского режима», — написал Александр К.

«Бандерлоги кончились? Вроде Зеля кричал: «Создам ещё одну армию!» Что-то пошло не так», — заметил Денис Ф.

Анатомия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киев, судя по всему, подошёл к своему максимуму. Больше некого на фронт отправить. Собрали всех, кого могли», — считает Владимир А.

Ряд пользователей указывает на то, что кровожадность и безумие главного киевского нациста вызывает опасения не только у безвольных рабов его режима, но и у российских граждан, которые не ожидали стать свидетелями столь бесчеловечного подхода к своим же людям со стороны врага.

«Их потери зашкаливают. Зеленский — идиот, если хочет продолжать. Во всяком случае на этом этапе они могут ещё что-то изображать, но вскоре их силы окончательно иссякнут, наступательная мощь закончится. Наши потери тоже есть, к сожалению, хоть и меньше значительно. В любом случае ничего хорошего такое решение никому не сулит», — убеждён Дмитрий Б.

«Ну, Зеля, такие дела. Ты сам готов убивать свой народ, баб без мужиков оставил. Кто [на территории бывш. УССР] жить-то будет после тебя? В стране, где многолетние долги и жители все разъехались, кто куда», — написал Георгий В.

Напомним, 1 октября главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский подписал указ (документ опубликован на его сайте), отменяющий планировавшуюся на осень демобилизацию солдат срочной службы и осенний призыв.