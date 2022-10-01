Анкара, 1 октября, 2022, 20:45 — ИА Регнум. В турецком Синопе планируется построить вторую АЭС. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в субботу в Анкаре.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

«Вторую АЭС в Турции планируется построить в Синопе, что позволит покрыть уже 20% (по 10% от АЭС «Аккую» и «Синоп») потребностей страны в электроэнергии за счет атомной энергетики», — отметил глава государства.

Эрдоган выразил надежду на то, что парламент Турции вскоре обсудит и примет новую редакцию конституции для дальнейшего развития страны.

Как передавало ИА REGNUM, 28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции заявил, что ядерная война приведет к катастрофическим последствиям.