Москва, , 20:37 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по РФ компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против Москвы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Грузовик Autozam.RU

В постановление правительства о запрете перевозок грузов входят страны Европейского союза, Великобритания, Норвегия, а также Киев.

«Настоящее постановление вступает в силу с 10 октября 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg отметил, что введенные странами Запада многочисленные санкции против России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики.

Читайте также: Bloomberg: санкции существенно не повлияли на экономику России