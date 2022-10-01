Москва, , 20:28 — REGNUM Позицию ряда стран Запада, которые утверждают, что Москва якобы «перекраивает карту Европы», раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Меня умиляют аргументы Запада о том, что Россия решила «перекроить карту Европы», — отметила Захарова. — Смешно, что с этим тезисом выступают в Германии».

Представитель МИД России напомнила, что Германия имеет нынешние границы исключительно благодаря их «перекройке» в конце 80-х годов XX века.

По ее словам, в течение нескольких десятилетий многие европейские страны получили суверенитет также при «перекройке» рубежей. Захарова добавила, что о «перекройке границ из-за океана» также смешно слышать после «натовских бомбардировок Югославии».

«Надо уже им раз и навсегда определиться: «перекройка» границ — это хорошо или плохо, — написала Захарова. — Если они начнут говорить, что «всё зависит от контекста», то более подходящего «контекста», нежели постоянное притеснение национальных меньшинств по языковому и этническому признакам, закончившееся восьмилетним террором, найти сложно».