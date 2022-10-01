Манчестер, Великобритания, 1 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Главный тренер основной команды «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался на тему своего возможного ухода из манчестерского клуба.

Thomas Rodenbücher Хосеп Гвардиола

«Если я останусь в «Манчестер Сити», все будет идеально. А если покину клуб, он тоже будет идеальным. Я знаю, насколько они сильны и насколько хороши решения, которые они принимают», — цитирует Гвардиолу журналист Фабрицио Романо.

На данный момент «Манчестер Сити» с пятью победами и 17-ю набранными очками занимает второе место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2022/23. 2 октября «горожане» в матче 8-го тура сыграют с «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 1 февраля 2016 года. Действующее соглашение испанца с «горожанами» рассчитано до лета 2023 года.