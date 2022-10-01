Москва, 1 октября, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Россия остается членом Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и продолжает работу в составе организации, заявили 1 октября в Росавиации.

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«Россия остается членом ИКАО и продолжает работу в составе организации. На выборах в совет ИКАО Россия получила поддержку 80 государств-членов организации (при требуемом минимуме 86). Это не позволило РФ быть избранной членом совета по первой группе государств ИКАО», — сообщили в Росавиации.

Напомним, ранее в ИКАО сообщили, что Россию не переизбрали в Совет международной организации гражданской авиации.

В Совет ИКАО входят 36 государств — участников организации. ИКАО — это специализированное учреждение ООН, которое устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.