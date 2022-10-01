1 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальной сети обсудили заявление главы правления компании «Нафтогаз» Юрия Витренко о том, что киевский режим в следующем отопительном сезоне планирует отказаться от природного газа и начать применять для отопления альтернативные источники энергии, такие как биомасса и мусор.

Оксана Переможенко, , 20:34 — REGNUM Киевский режим в следующем отопительном сезоне планирует отказаться от природного газа и начать применять для отопления альтернативные источники энергии, такие как биомасса и мусор. Соответствующее заявление сделал глава правления компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Мусор Иван Шилов © ИА REGNUM

«К следующему отопительному сезону [Киев] планирует полностью отказаться от использования природного газа… Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти от природного газа при отоплении, например, на биомассу, мусор», — отметил чиновник.

Упомянув опыт Житомира, Витренко уточнил, что в городе строят ТЭЦ, которые работают на биомассе и RDF (топливо, полученное из отходов — О. П.).

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения задались вопросом, а будет ли через год существовать киевский режим. Иные добавили, что для экологии эта затея не очень хорошая. В целом, многие также восприняли это заявление с юмором.

«Какое правительство — такое и отопление», — отреагировала Ника.

Кизяк Олег Кугаев © ИА REGNUM

«На безгазье и кизяк энергоноситель», — шутит Natali.

«Чем богаты…» — смеется Инна-Виктория.

«Где-то во Львове ухмыляясь потирает ручонки мэр города…» — иронизирует «Боцман Джон», напоминая о том, что во Львове имеются проблемы с вывозом мусора.

«Так для этого нужно кучу денег потратить на его сортировку и т.д.», — подчеркнула Елена.

«Мне так кажется, что в следующем году «топить» вы будете в Польше против России», — смеется еще один участник обсуждения.

«Веселый тамада и конкурсы интересные», — иронизирует «Лютик».

«Думаю, что в следующем году это уже будет Россия…» — написал Lev.

«Можем своего мусора подкинуть в виде гуманитарной помощи?» — не без сарказма предложила Татьяна С.

«Следующего года для фашизма не будет», — комментирует один из участников обсуждения.

«Тем более у них есть что сжечь… портреты Бандеры, речи Геббельса, майки Зеленского», — не без сарказма пишет Alek_Z.

«Отлично. Металлолом уже туда свозят, теперь и мусор [будут] скидывать», — смеется Елена.

«А «Нафтогаз», соответственно, переименуют в «Нафтомусор», — с юмором заметила Tatiana F.

«Прекрасная мысль! И какая экологичная!» — с сарказмом подытожила Ирина М.