Лондон, , 20:00 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» под руководством Микеля Артеты в дерби Северного Лондона обыграл «Тоттенхэм». Матч 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23, проходивший на стадионе «Эмирейтс», завершился со счетом 3:1.

ФК «Арсенал»

Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Томас Парти (20’ Букайо Сака), Габриэль Жезус (49’) и Гранит Джака (67’ Габриэл Мартинелли). Единственный гол «шпор» на 31-й минуте ударом с пенальти забил форвард сборной Англии Харри Кейн.

Составы команд:

«Арсенал»: Рэмздейл, Уайт (Томиясу, 89’), Габриэл, Салиба, Зинченко (Тирни, 73’), Джака, Парти (Локонга, 73’), Сака, Эдегор (Виейра, 80’), Мартинелли, Жезус (Нкетиа, 80’).

«Тоттенхэм»: Льорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Лангле (Санчес, 71’), Перишич (Биссума, 71’), Хейбьерг (Скипп, 75’), Сон (Доэрти, 72’), Ришарлисон (Сессеньон, 71’), Бентанкур, Кейн.

«Арсенал», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 21 очко, укрепился на первом месте в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с 18-ю очками на данный момент занимает третью позицию.