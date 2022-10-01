Вашингтон, 1 октября 2022, 19:53 — REGNUM Власти Соединенных Штатов не видят указаний на то, что руководство России приняло решение о применении ядерного оружия на территории б. УССР, заявил 1 октября министр обороны США Ллойд Остин.
По его словам, решение относительно применения ядерного оружия принимает лично президент России Владимир Путин.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «очень серьёзно» воспринимают заявления России относительно применения ядерного оружия и рассматривают свои шаги на случай применения Москвой ядерных сил.
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