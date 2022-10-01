Вашингтон, 1 октября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов не видят указаний на то, что руководство России приняло решение о применении ядерного оружия на территории б. УССР, заявил 1 октября министр обороны США Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, решение относительно применения ядерного оружия принимает лично президент России Владимир Путин.

«На данный момент я не вижу чего-то такого, что заставило бы меня поверить, что он принял такое решение», — сказал он в интервью CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США «очень серьёзно» воспринимают заявления России относительно применения ядерного оружия и рассматривают свои шаги на случай применения Москвой ядерных сил.

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