Донецк, 1 октября, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Населенный пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:00 — населенный пункт Озаряновка — населенный пункт Зайцево: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики вновь обстреляли Донецк и Макеевку.