Ливерпуль, Великобритания, , 19:50 — REGNUM 27-летний нападающий сборной Бельгии по футболу Леандро Троссард с оценкой 8.60 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 9-го тура Английской премьер-лиги 2022/23 «Ливерпуль» — «Брайтон» (3:3).

Сборная Бельгии Fifa.com

В матче с «мерсисайдцами» бельгиец отметился тремя забитыми мячами и одной успешной обводкой. Точность передач Леандро Троссарда составила 63%.

В текущем сезоне на счету Троссарда пять голов и одна результативная передача в семи матчах чемпионата Англии.

За «Брайтон» бельгийский нападающий выступает с 1 июля 2019 года после перехода и «Генка» за 15,56 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Троссарда в 25 миллионов евро.