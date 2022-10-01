Ливерпуль, Великобритания, 1 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа не смог обыграть «Брайтон» в матче 9-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 по футболу. Основное время встречи, проходившей 1 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилось со счетом 3:3.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Первый мяч на 4-й минуте встречи забил 27-летний нападающий сборной Бельгии Леандро Троссард после передачи Дэнни Уэлбека — 0:1. Через 13 минут Троссард оформил дубль — 0:2. На 33-й минуте бразильский форвард Роберто Фирмино сократил отставание «мерсисайдцев» — 1:2. Голевую передачу на свой счет записал Мохаммед Салах. В дебюте второго тайма Фирмино сравнял счет – 2:2. На 63-й минуте защитник «Брайтона» Адам Уэбстер срезал мяч в свои ворота и впервые вывел «Ливерпуль» вперед – 3:2. В конце матча Троссард забил свой третий гол и установил окончательный счет – 3:3.

«Ливерпуль», набрав 10 очков, расположился на девятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 14-ю очками временно остался на четвертой позиции.