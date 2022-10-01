Москва, 1 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. Документ

ИА REGNUM Россия

Уважаемые россияне!

Поздравляем вас с великим и судьбоносным событием — воссоединением народных республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией!

Это стало возможным после свободного волеизъявления населения четырех новых субъектов, которое в подавляющем своем большинстве высказалось за то, чтобы стать неотъемлемой частью нашей великой многонациональной страны.

Это общая победа россиян, всех народов России, наша общая гордость и она придает нам уверенность в том, что рано или поздно прикрытому и не прикрытому фашизму, национализму, притеснению прав народов будет положен конец не только на [территории бывш. УССР].

Возвращая домой исторически российские территории, Россия положила начало периоду необратимых изменений не только в регионе, но и в мире, который уже никогда не будет прежним. Как талыши, как россияне мы хотим, и мы готовы к этим изменениям, которые давно назрели.

От имени талышских организаций в России заявляем, что всецело поддерживаем политику Президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина.

Мы призываем талышей — граждан России защищать свою страну, где бы они не находились, будь то в вооруженных силах, в правоохранительных органах или же на государственной гражданской службе и в сфере бизнеса. Защищайте наш общий дом и наше светлое будущее! Сегодня это наш долг перед страной и Богом!

Член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель РОО «Талышское возрождение» — Исмаил Шабанов;

Председатель Союза Талышских Организаций, председатель РОО «Талышская НКА Кемеровской области — Кузбасса» — Мушфиг Аббасов;

Сопредседатель Союза Талышских Организаций, председатель РОО «Талышская НКА Свердловской области» — Эльшан Гасанов;

Сопредседатель Союза Талышских Организаций, председатель МОО «Талышская НКА города Тюмени» — Рустам Агаев;

Председатель МОО «Талышская НКА города Ноябрьск» ЯНАО — Таги Азизов;

Председатель МОО «ТНКА Тюменского района Тюменской области» — Ровшан Велиев;

Председатель МОО «ТНКА города Шадринск Курганской области» — Вахид Велиев;

Председатель МОО «Талышская НКА Волковского района Ленинградской области» — Маил Довлятов;

Председатель Совета Талышских Старейшин России — Мурувват Курбанов;

Председатель Комитета по защите прав талышского народа — Захиреддин Ибрагими;

Председатель совета информационной службы талышского национального движения — Забил Магеррамов.