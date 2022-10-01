Анкара, 1 октября, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Власти Турции не допустят ухудшения благосостояния жителей страны. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 1 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в Анкаре.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, борьба с высокой инфляцией в стране остается одним из приоритетов правительства.

«Мы (власти Турции) не допустим ухудшения благосостояния населения из-за роста цен», — заверил Эрдоган.

Эрдоган добавил, что правительство страны нацелено на совершенствование таких направлений, как: образование, здравоохранение, безопасность и судебная система.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция усилит свое военное присутствие на Северном Кипре после того, как США сняли ограничения на торговлю военными товарами с Республикой Кипр.