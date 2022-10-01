Копенгаген, 1 октября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Давление в газопроводе «Северный поток — 2» стабилизировалось, нитка опустела, сообщает 1 октября Датское энергетическое агентство со ссылкой на заявление оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

«Компания Nord Stream 2 AG проинформировала Датское энергетическое агентство о том, что в настоящее время на трубопроводе «Северный поток — 2» давление стабилизировалось», — сообщило агентство в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия, Германия, Дания и Швеция могли бы провести расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», любое расследование без участия российской стороны повлечёт сомнения в его объективности.

Читайте также: Небензя: расследования диверсий на «Северных потоках» не может быть без РФ