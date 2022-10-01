Анкара, , 19:34 — REGNUM Активную борьбу за свою безопасность и интересы продолжает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 1 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган (сс) geralt

По словам главы государства, поистине исторический период коренных изменений основ миропорядка переживает сегодня человечество.

«Правительство делает все возможное для развития Турции, минимизации последствий глобального кризиса, — сказал турецкий лидер. — Сформированы программы продвижения новой экономической модели Турции на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в начале октября в Праге возможна.