Анкара, 1 октября 2022, 19:34 — REGNUM Активную борьбу за свою безопасность и интересы продолжает Турция. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 1 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва в Анкаре.

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
(сс) geralt

По словам главы государства, поистине исторический период коренных изменений основ миропорядка переживает сегодня человечество.

«Правительство делает все возможное для развития Турции, минимизации последствий глобального кризиса, — сказал турецкий лидер. — Сформированы программы продвижения новой экономической модели Турции на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте заявил, что его встреча с премьером Армении Николом Пашиняном в начале октября в Праге возможна.