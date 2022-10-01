Неаполь, Италия, , 19:32 — REGNUM 1 октября в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» «Наполи» в матче 8-го тура итальянской Серии А сезона 2022/23 одержал уверенную победу над туринским «Торино» со счетом 3:1.

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

Забитыми мячами в составе неаполитанского клуба отметились Андре-Франк Замбо-Ангисса (6’ Мариу Руй, 12’ Маттео Политано) и Хвича Кварацхелия (37’ Петр Зелиньский). Единственный гол «Торино» на 44-й минуте забил парагвайский нападающий Антонио Санабрия.

Составы команд:

«Наполи»: Мерет, Мин Джэ, Ррахмани, Ди Лоренцо, Руй (Оливейра, 80’), Зелиньский (Ндомбеле, 62’), Лоботка, Замбо-Ангисса, Политано (Лосано, 68’), Кварацхелия (Эльмас, 80’), Распадори (Симеоне, 62’).

«Торино»: Милинкович-Савич, Буонджорно, Родригес (Схюрс, 85’), Синго (Карамо, 85’), Лазаро (Айна, 74’), Джиджи, Лукич, Влашич, Санабрия, Линетти (Адопо, 74’), Миранчук (Радонич, 68’).