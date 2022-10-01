Вашингтон, 1 октября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Введенные странами Запада многочисленные санкции против России не оказали существенного влияния на состояние российской экономики, пишет журналист Дэниел Флэтли в статье для агентства Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Парадокс санкций заключается в том, что Россия, наоборот, увеличила доходы из-за роста цен на энергоносители», — цитирует издание сенатора от штата Луизиана Билла Кэссиди.

По мнению Флэтли, дальнейшее поддержание экономики России будет осуществляться за счёт доходов от продажи нефти и газа.

Обозреватель также подчеркнул, что это ставит под вопрос эффективность введённых западными странами антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что Вашингтон готов более агрессивно вводить санкции против стран, выступивших в поддержку России.

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