Донецк, 1 октября, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Города Донецк и Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 1 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 18:40 — населенный пункт Красногоровка — населенный пункт Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм; 18:39 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм; 18:44 - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 1 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Новобахмутовке 10 мин калибра 120 мм.